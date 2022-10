Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la prochaine star du projet QSI, Campos a un allié de taille

Publié le 18 octobre 2022 à 23h10

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Kylian Mbappé et Neymar, sans oublier la fin de contrat de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain cherche sa future star pour tenir l’attaque lors des prochaines années. Ça pourrait bien être Joao Felix, jeune prodige de l’Atlético de Madrid qui semble bel et bien chercher un nouveau défi dans sa jeune carrière.

Au PSG, on semble déjà commencer à dessiner l’avenir et Luis Campos aurait déjà plusieurs noms en tête. C’est le cas avec Joao Felix, qui est souvent comparé à Kylian Mbappé et qui pourrait bien finir par le remplacer du côté de Paris.

Mercato - PSG : Campos a identifié le successeur de Mbappé, une offensive imminente annoncée https://t.co/rCSYnYMvFP pic.twitter.com/HghCLgSmZ4 — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Joao Felix souhaite quitter Madrid

Récemment, plusieurs médias ont expliqué que Joao Felix souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid, qu’il a rejoint en juillet 2019. C’est le cas d’ A Bola ainsi que d’ UOL Esporte , pour qui le PSG est l’une des options principales pour son avenir.

Jorge Mendes prépare son transfert pour l’été 2023