Mercato - PSG : Pour cette piste à 100M€, Leonardo aura fort à faire !

Publié le 9 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Leonardo voudrait s’attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival, mais le directeur sportif du PSG ferait face à une concurrence XXL pour le milieu de la Lazio Rome.

À 25 ans, Sergej Milinkovic-Savic est l’un des milieu de terrain le plus complet sur le marché. Le joueur de la Lazio Rome dispose d’un contrat le liant jusqu’en juin 2024 au club romain, mais aurait des chances de plier bagage dès le prochain mercato. En effet, La Gazzetta dello Sport révélait samedi que Leonardo songerait à formuler une offre de 100M€ au pensionnaire de Serie A pour s’attacher les services du Serbe, qui n’écarterait pas un départ de la Lazio. Cependant, rien ne serait joué dans ce dossier pour le PSG.

Milinkovic-Savic dans le viseur des plus grands clubs d’Europe ?