Mercato - PSG : Pierre Ménès ne lâche pas l’affaire pour Memphis Depay !

Publié le 3 septembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du PSG, Memphis Depay ne serait pas une bonne pioche pour le club de la capitale et rejoindre le champion de France ne serait pas bénéfique au Néerlandais en terme de temps de jeu pour Pierre Ménès.

Cette semaine, dans son édition hebdomadaire, France Football a fait état d’un intérêt du PSG pour Memphis Depay (26 ans) qui retrouve petit à petit son meilleur niveau à l’OL. Nouvel entraîneur du FC Barcelone, après avoir quitté son poste à la sélection néerlandaise, Ronald Koeman en pincerait pour son compatriote selon différents médias. Mais en ce qui concerne le supposé intérêt du PSG, Pierre Ménès avait déjà éprouvé son opposition à une telle opération sur son compte Twitter .

« Moi, si je suis à sa place, je reste à Lyon »