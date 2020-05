Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès donne un énorme conseil à Leonardo pour Cavani !

Publié le 6 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Au moment où l’incertitude règne concernant l’avenir d’Edinson Cavani, Pierre Ménès a pris position pour le buteur du PSG.

Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L’Uruguayen est en fin de contrat au PSG et sera donc libre d’ici quelques semaines. Une énorme opportunité déjà repéré par de nombreuses équipes. Toutefois, une prolongation du Matador au PSG pourrait encore se produire, bien que cela soit peu probable. En effet, avec la situation économique et le possible départ de Mauro Icardi, conserver Cavani pourrait être une solution pour Leonardo. Pierre Ménès a lui un autre avis sur la question.

« Une mauvaise idée pour le PSG... »