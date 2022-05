Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prépare un terrible coup à Doha !

Publié le 14 mai 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait plus que jamais dans le collimateur du PSG. Toutefois, La Pioche se rapprocherait dangereusement de la Juventus.

Alors que son contrat avec Manchester United arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et à l'heure actuelle, un renouvellement de contrat ne serait pas du tout d'actualité pour La Pioche . Conscient de la situation de Paul Pogba, le PSG serait en embuscade, déterminé à boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à la concurrence de la Juventus sur ce dossier. D'ailleurs, les Bianconeri auraient d'ores et déjà lancé les hostilités sur ce dossier.

Des premières contacts positifs entre Paul Pogba et la Juve ?