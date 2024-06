Mercato - PSG - Officiel : Un joueur spécial fait ses adieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Paris et pur produit issu du centre de formation du PSG, Alexandre Letellier avait fait son retour au sein du club de la capitale il y a quatre ans, dans le rôle très particulier de quatrième gardien dans la hiérarchie. Mais alors qu'il est arrivé au terme de son contrat, le joueur de 33 ans vient d'officialiser son départ du PSG...

Le rôle de troisième ou quatrième choix dans la hiérarchie des gardiens a toujours été un rôle un peu à part de par son ingratitude et le manque cruel de temps de jeu, mais malgré ce statut, Alexandre Letellier (33 ans) n'a jamais fait de vague au PSG. Formé au club, il avait ensuite connu diverses expériences en tant que titulaire (Angers, Orléans...) avant de revenir au PSG à l'été 2020, et il était le quatrième choix de Luis Enrique ces derniers mois derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnau Tenas.

Letellier a annoncé son départ du PSG

Mardi soir, via un post sur son compte Instagram , Letellier a indiqué qu'il quittait le PSG en fin de contrat : « Une belle page se tourne … Après 4 ans de fierté à avoir porté les couleurs de mon club de coeur, il est temps de se dire au revoir. Je tenais à remercier le club Paris Saint-Germain, le président, les managers, les coachs, les entraîneurs des gardiens, les staffs, les staffs médicaux et bien évidemment les joueurs que j’ai pu côtoyer durant toutes ces années. Un grand merci aussi aux intendants et salariés du club, les personnes de l’ombre qui font que les joueurs sont dans les meilleures conditions et qui font en sorte que le club tourne », a lâché le portier parisien, qui souligne son attachement envers son club formateur.

« Je resterai toujours derrière le club PSG »