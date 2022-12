Mercato - PSG : Un transfert à 72M€ est confirmé pour Endrick

Convoité par les plus grands clubs d'Europe, Endrick affole le mercato. Annoncé dans le viseur du PSG, de Chelsea ou encore du FC Barcelone, le crack de 16 ans devrait cependant prendre la direction du Real Madrid. La formation madrilène serait sur le point de boucler le dossier. Mais Endrick devra attendre un peu avant de porter la tunique blanche.

Convoité par le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone, Endrick a déjà l’Europe à ses pieds. À 16 ans, l’attaquant de Palmeiras fait preuve d’un immense talent et est pressenti pour être le « nouveau Neymar ». Les plus grosses écuries européennes se l’arrachent. Luis Campos aimerait le faire venir au PSG. Mais Endrick prendrait la direction d’un autre club.

Comme révélé par MARCA et confirmé par UOL Esporte et Fabrizio Romano, Endrick devrait s’engager avec le Real Madrid. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le club madrilène devrait s’attacher les services du crack de 16 ans grâce à une opération à 72M€. Cependant, le Brésilien ne fera pas ses débuts tout de suite chez les Merengue .

To clarify one point: there’s no way for Real Madrid to bring Endrick to Europe in 2023. International rules only allow Endrick to arrive in July 2024, when he turns 18. ⚪️🇧🇷 #RealMadridReal are prepared to invest more than €60m now as they consider Endrick a special talent. pic.twitter.com/E6dCQWWEvW