Transferts - PSG : Ça s'emballe sur le mercato pour Lucas Paqueta

Pourtant sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2025, Lucas Paqueta nourrirait des envies de départ cet été. Le Brésilien serait toujours dans le viseur du PSG, qui n’aurait pas lâché l’affaire malgré le licenciement de Leonardo. Toutefois, Arsenal serait également entré dans la danse pour le joueur de 24 ans et s’apprêterait à passer à l’action pour le recruter.

Avant son départ, Leonardo avait activé un bon nombre de dossiers pour renforcer l’effectif du PSG en vue de la saison prochaine. Si Luis Campos n’en a pas repris certains après son arrivée, il aurait toutefois poursuivi le travail de son prédécesseur dans d’autres. Ainsi, le nouveau conseiller sportif parisien aurait relancé la piste Lucas Paqueta. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2025, le Brésilien nourrirait quelques envies de départ cet été. Le PSG pourrait donc en profiter pour s’attacher les services de l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de la saison passée. Toutefois, le champion de France pourrait se faire devancer par un autre prétendant dans ce dossier.

À en croire UOL Esporte , Arsenal et l’OL auraient établi le contact concernant le transfert de Lucas Paqueta. Le club lyonnais réclamerait au moins 60M€ pour son milieu offensif d’après le média brésilien. De son côté, le joueur de 24 ans souhaiterait faire un bond dans sa carrière, autant sur l’aspect financier que sportif. D’ailleurs, les Gunners pourraient bien passer à l’action prochainement dans ce dossier.

🚨🔥 In addition to #Newcastle - as reported at the end of May - #Arsenal are in the race for #Paqueta as well. 💰 Price tag has not changed: €80M. #AFC are also ready to make an offer to #OL soon. 🐓⚽ #NUFC #Transfers https://t.co/XXwjg7vPN3