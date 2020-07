Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 26 juillet 2020 à 23h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ du côté du Napoli, Kalidou Koulibaly est très courtisé sur le marché des transferts. L’international sénégalais aurait plusieurs touches en Premier League, et l’un des clubs d’Angleterre pourrait rapidement contrarier les plans du PSG…

L’avenir de Kalidou Koulibaly pourrait rapidement quitter Naples. Après avoir clamé haut et fort son amour pour son club, l’international sénégalais continue d’être lié à un départ, et la liste des prétendants serait longue. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, seraient intéressés à l’idée de faire venir l'imposant défenseur central napolitain la saison prochaine. Le PSG serait aussi dans la course, mais un certain Pep Guardiola pourrait bien contrarier les plans de Leonardo…

Une première offre à 60M€ ?