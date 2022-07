Foot - Mercato - PSG

Neymar fait tout pour rester au PSG

Publié le 22 juillet à 04h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on ne semble plus vouloir de Neymar. Malgré un contrat jusqu’en 2027 pour le Brésilien, celui-ci serait poussé vers la sortie à l’occasion de ce marché des transferts. Toutefois, pour le moment, Neymar est encore au PSG. D’ailleurs, le numéro 10 parisien ne semble pas vouloir faire ses valises et il semble prêt à changer toutes ses habitudes pour se refaire une image.

L’histoire va-t-elle se terminer cet été entre le PSG et Neymar ? En 2017, le club de la capitale avait fait des folies pour recruter le Brésilien alors au FC Barcelone. Les attentes étaient forcément énormes et aujourd’hui, le Qatar ne serait pas convaincu par le rendement de l’international auriverde. Ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d’un possible départ de Neymar. Mais encore faut-il trouver preneur pour le joueur de Christophe Galtier.

Une opération avec Manchester City

Et ces dernières heures, une bombe a été lâchée à propos de Neymar. En effet, Le Parisien a révélé que le joueur du PSG avait été proposé à Manchester City. L’idée était alors d’échanger le Brésilien avec un joueur de Pep Guardiola, possiblement Bernardo Silva. Une rumeur qui avait d’ailleurs fait réagir l’entraîneur des Citizens, qui avait expliqué à propos de Neymar : « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai ».



Neymar veut rester

Avant la rumeur Manchester City, il avait aussi été annoncé que Neymar aurait été proposé à Chelsea. Au PSG, on ferait donc tout pour se débarrasser du Brésilien. Mais cela serait sans compter sur Neymar. En effet, selon les différents échos, le numéro 10 parisien n’aurait aucune intention de s’en aller. Avec la Coupe du Monde qui arrive, Neymar souhaiterait rester au PSG et serait d’ailleurs déterminé à briller sous les ordres de Christophe Galtier pour cette saison.

La métamorphose de Neymar