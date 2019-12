Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est décidé à forcer son retour à Barcelone !

Publié le 28 décembre 2019 à 18h45 par T.M.

Durant l’été, Neymar a finalement dû rester au PSG. Pourtant, le Brésilien rêverait toujours de retrouver le FC Barcelone et compterait bien arriver à ses fins.

Le feuilleton Neymar semble très loin d’être terminé. Si Leonardo a été intransigeant face au FC Barcelone durant le mercato estival, le club catalan n’aurait pas abdiqué. En effet, Eric Abidal, secrétaire technique des blaugrana, l’avait reconnu, la porte sera toujours ouverte pour le Brésilien. Et une nouvelle offensive serait d’ores et déjà prévue pour le prochain mercato estival. Cela aboutira-t-il à quelque chose de concret cette fois ? Neymar en aurait bien l’intention…

Neymar est prêt à tout !