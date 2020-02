Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar à l’origine d’un coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 4 février 2020 à 3h30 par A.M.

Le récent accrochage avec Thomas Tuchel serait révélateur des velléités de départ de Kylian Mbappé, frustré par son statut et notamment du fait qu'il est toujours dans l'ombre de Neymar.

Samedi contre Montpellier, la large victoire du PSG (5-0) est passée au second plan à cause de l'accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Frustré d'être remplacé à la 68e minute de jeu, le Champion du monde a clairement fait connaître son mécontentement face au choix de son entraîneur. Et cette situation au PSG n'est évidemment pas passée inaperçue en Espagne qui voit dans cet accrochage les prémices d'un transfert au Real Madrid. Et Neymar n'y serait pas étranger.

Mbappé lassé d'être dans l'ombre de Neymar ?