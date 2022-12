Mercato - PSG : Messi reçoit un appel du pied inattendu, Mbappé va jubiler

Arthur Montagne

Interrogé par la presse catalane, Robert Lewandowski ne cache pas qu'il rêve d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Une déclaration que n'a pas du manquer Kylian Mbappé qui n'avait caché sa volonté d'évoluer avec un vrai buteur du profil de l'international polonais dont le nom avait d'ailleurs circulé du côté du PSG l'été dernier.

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier, Robert Lewandowski n'a pas perdu de temps pour s'imposer à la pointe de l'attaque catalane. Interrogé sur la Coupe du monde, le buteur polonais a notamment évoqué la possibilité d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Et il lui lance clairement un appel du pied.

Lewandowski veut jouer avec Messi...

« Ça ne dépend pas de moi. Bien sûr, on voit que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu'il marque moins de buts et qu'il donne plus de passes à ses coéquipiers, mais il en marque quand même. Mais par rapport à d'autres époques, il est maintenant le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer », confie-t-il dans les colonnes de Mundo Deportivo avant d'évoquer les chances de Lionel Messi dans la course au Ballon d'Or.

... et en fait le grand favori pour le Ballon d'Or