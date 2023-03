Mercato - PSG : Messi-Mbappe, un scénario catastrophe pourrait se produire…

La rédaction

Dans les différents plans échafaudés par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival, qui se veut actif et ambitieux afin de rehausser un effectif beaucoup trop faible cette saison, un scénario alternatif reste susceptible de se produire. Il pourrait totalement plomber les projets du club pour l’an prochain. Explication.

Après l’élimination absolument incontestable dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, à l’occasion d’une confrontation avec le Bayern Munich où le PSG n’est jamais apparu en mesure de l’emporter, la direction parisienne, Luis Campos en tête, planche désormais activement sur une reconstruction profonde de l’effectif, avec l’objectif de le rehausser sérieusement en quantité et en qualités, les décideurs ayant bien cerné qu’il n’était pas suffisant cette saison pour le niveau de la Ligue des champions.

Mercato : Messi demande une folie à un club pour signer pic.twitter.com/daQoCWrMJo — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Paris doit se libérer de la MMN pour son projet de reconstruction

Dans ces conditions, au sein de l’état-major du PSG, on a bien cerné qu’il allait falloir mettre un terme à la MMN (Messi-Mbappe-Neymar), qui pesait trop lourd dans le budget du club en rapport des investissements à venir. Or ni Mbappe, que le club de la capitale tient absolument à garder, ni Neymar, dont il apparaît désormais clair qu’il avait intégré qu’aucun club en Europe ne viendrait frapper à sa porte avec une offre à la hauteur de celle du PSG, ne partiront. Messi, qui est libre en juin, ne sera donc pas prolongé par le Paris Saint-Germain, son départ permettant de libérer une énorme place au budget.

L’option dont dispose Messi à son contrat…

Pour autant, un scénario inverse reste susceptible de se produire pour le PSG. En effet, Lionel Messi disposant à son contrat d’une option unilatérale pour une prolongation d’un an, aux mêmes conditions qu’actuellement, il n’est pas exclu aujourd’hui qu’il décide de lever cette option. Si, comme on tend à le dire, l’attaquant argentin espère poursuivre un an au top niveau en vue de la Copa America 2024 avec l’Argentine, le dernier grand défi de sa carrière, la probabilité qu’il décide de rester à Paris à cet effet, sachant qu’aucun autre club européen ne sera disposé à lui payer son contrat XXL, apparaît loin d’être négligeable. Le FC Barcelone est la seule autre option en Europe, mais financièrement, il ne pourra jamais approcher les conditions du PSG… Si un tel scénario se produisait, le club de la capitale serait alors totalement enfermé par la MMN et dans l’incapacité financière de mener à bien son projet de reconstruction. A moins de se résoudre à vendre Mbappe à un an de la fin de son bail. Un vrai scénario catastrophe…