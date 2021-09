Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Leonardo envoie un message clair !

Publié le 14 septembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que certains peuvent craindre que l’arrivée de Leo Messi provoque des tensions et une rivalité entre les trois stars offensives, Leonardo assure que ce n’est pas du tout le cas.

En réalisant l’énorme coup qu’a été le fait d’enrôler Lionel Messi dans le cadre d’un transfert libre cet été et en retenant Kylian Mbappé malgré les offensives du Real Madrid, le PSG s’est offert la possibilité de bénéficier d’un trio offensif de rêve. Avec Neymar, l’Argentin et le Français, le club de la capitale dispose, sur le papier pour l’instant, de l’une des meilleures attaques au monde, si ce n’est de l’histoire. Seulement voilà, certains observateurs craignent que les trois hommes puissent, par volonté de s’illustrer d’un point de vue personnel, créer quelques tensions entre-eux et une rivalité. Mais Leonardo a tenu à rassurer tout le monde sur ce point.

« Je ne vois pas de sentiment de jalousie entre eux »