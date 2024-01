Mercato - PSG : Mbappé va annoncer son futur club, c'est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence concernant son avenir. L'attaquant du PSG a assuré que pour le moment il n'avait pas encore décidé, mais que cette année, le feuilleton pourrait durer beaucoup moins longtemps qu'en 2022. A tel point qu'une annonce pourrait tomber dans les prochains jours. Le joueur voudrait que son avenir soit réglé bien avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix ». Voilà la sortie qui était attendue. Mercredi soir, Kylian Mbappé a enfin pris la parole au sujet de son avenir, et s'il assure que sa décision n'est pas prise, il confirme également l'accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier, qui permet au PSG d'être protégé sur le plan économique, même en cas de départ libre. Pour le moment, difficile d'en savoir plus concernant les intentions de Kylian Mbappé, mais le suspens pourrait rapidement prendre fin.

Mbappé pourrait annoncer son choix dans quelques jours

En effet, alors qu'en 2022, le feuilleton avait duré de longs mois pour s'achever en mai, cette fois-ci, tout pourrait aller beaucoup plus vite. Selon les informations de L'EQUIPE , le Real Madrid a fixé une date butoir à Kylian Mbappé. Encore vexé de la façon dont s'était déroulé cet interminable feuilleton en 2022, les dirigeants madrilènes ont exigé à l'attaquant du PSG une réponse au plus tard mi-janvier. Le club merengue prépare la saison prochaine, et ce n'est pas la même chose d'avoir ou non Kylian Mbappé dans son équipe. D'ailleurs, ce timing semble également convenir au joueur, qui souhaite éviter que les spéculations au sujet de son avenir ne s'éternisent encore une fois. Bien décidé à se focaliser sur les prochaines échéances en club (Ligue des Champions) et en sélection (Euro et JO), le crack de Bondy va donc rapidement décider.

