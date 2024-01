Mercato - PSG : Mbappé regrette amèrement un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On est le 4 janvier et Kylian Mbappé vient de remporter son premier trophée de l'année. Buteur au Parc des Princes ce mercredi, le joueur a remporté le Trophée des champions en battant Toulouse (2-0). En marge de cette rencontre, l'international français a commenté ses plus beaux buts sous le maillot du PSG et a rendu hommage à Lionel Messi.

Premier record de l'année pour Kylian Mbappé. Buteur face à Toulouse ce mercredi, le joueur du PSG a inscrit son 111ème but au Parc des Princes et devient le meilleur marqueur de l'histoire du stade. Diffuseur du Trophée des champions, Prime Vidéo avait prévu le coup et avait demandé à Mbappé de revenir sur ses plus beaux buts.





Mbappé rend hommage à Messi

En commentant l'une des actions, Mbappé a tenu à saluer le passage de Lionel Messi au PSG. Parti en MLS l'été dernier, le champion du monde argentin était un élément important du dispositif parisien comme l'a souligné l'international français.

« Ne plus jouer avec Messi ça te manque toujours ! »