Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, le Real Madrid a pris sa décision

Publié le 11 octobre 2022 à 17h45 - mis à jour le 11 octobre 2022 à 17h46

Les deux derniers étés, le Real Madrid a tenté de s’attacher les services de Kylian Mbappé. Finalement, l’international français avait décidé de prolonger son contrat avec le PSG. Alors qu’il voudrait quitter le club de la capitale l’hiver prochain, l’attaquant parisien serait toujours ciblé par la Maison Blanche.

Après l’Euro, à l’été 2021, Kylian Mbappé a longtemps réclamé son départ au Real Madrid. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’attaquant français voulait aller voir ailleurs et rejoindre enfin son club de cœur. Finalement, le deal ne s’est jamais fait et Mbappé a dû attendre l’été suivant… pour prolonger son contrat avec le PSG.

Kylian Mbappé veut partir

Si cette décision a surpris tout le monde, elle a surtout vexé de nombreuses personnes en Espagne. Mais seulement cinq mois après, Kylian Mbappé aurait demandé son départ du PSG. Un nouveau rebondissement totalement fou qui vient relancer tout le feuilleton.

Le Real Madrid y pense encore