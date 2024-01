Mercato - PSG : Mbappé prolonge, il vend la mèche ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé peut discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier afin de signer un pré-contrat en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Comme en 2022, deux clubs semblent être les options principales du crack de Bondy à savoir le PSG, où il pourrait prolonger, et le Real Madrid. Mais Bernard Mendy croit en les chances du club de la capitale.

Le feuilleton Mbappé va rapidement être relancé. Et pour cause, le 1er janvier était une date clé dans ce dossier. En effet, alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé est désormais autorisé à discuter avec le club de son choix puisqu'il est entré dans la dernière année de son bail. L'attaquant du PSG peut même signer un pré-contrat, par exemple avec le Real Madrid, en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Néanmoins, Bernard Mendy est convaincu qu'une prolongation est toujours possible.

Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre pour le prochain club de Mbappé ? https://t.co/Q7sA6qdP8N pic.twitter.com/PeO9CUebRe — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Bernard Mendy très confiant pour la prolongation de Mbappé

« Au-delà d’être supporter du PSG, j’ai encore envie d’y croire à ce projet parisien. Aujourd’hui, tout est réuni pour être encore plus fort. Il peut faire plus. Cette année, Luis Enrique est arrivé avec un projet ambitieux dans le jeu. Je pense que les supporters sont très contents de ce qu’il peut apporter. Après, il y a eu aussi la cerise sur le gâteau par rapport à son petit frère lors de son anniversaire. Il y a eu aussi les arrivées de Dembélé et Kolo Muani. Je pense qu’il y a aussi d’autres arrivées derrière. Ça reste des bons joueurs », lance l'ex-latéral du PSG sur le plateau de L'EQUIPE de Greg .

«Tout est réuni pour être encore plus fort»