Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid entre dans la dernière phase de son projet fou !

Publié le 14 octobre 2021 à 23h05 par La rédaction

Le Real programme la mise en application de la dernière étape de son plan de financement de la méga opération Mbappe-Haaland. Explication.

Cela fait plus d’un an que le10sport.com analyse que le Real Madrid a lancé un vaste plan d’économies, marqué notamment par des campagnes de recrutement minimales, et ce afin de garder une capacité d’investissement maximale pour le double recrutement de Kylian Mbappe et Erling Haaland, appelés à devenir les figures de proue du club pour la prochaine décennie.

Non prolongation de plusieurs gros joueurs…