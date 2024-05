Mercato - PSG : Mbappé annonce des gros transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il a officialisé son départ, Kylian Mbappé se tourne désormais vers le futur tandis que le PSG prépare sa succession. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, mais le Bondynois ne semble pas inquiet et promet même que grâce à son attractivité, le PSG frappera fort sur le mercato.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Par conséquent, les Parisiens vont devoir recruter pour compenser la perte de leur meilleur joueur. Mais l'attractivité du club de la capitale sans le Bondynois peut interroger. Cependant, Kylian Mbappé ne se fait aucune inquiétude et annonce du lourd à Paris.

Mbappé n'est pas inquiet pour le PSG

« Le PSG continuera d’être grand. C’est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et les autres on a été attiré, je ne vois pas pourquoi d’autres ne seraient pas attirés par l’idée de jouer au PSG et à Paris. C’est toujours spécial et ce club restera spécial parce que les grands joueurs veulent toujours y jouer », a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à Quotidien sur TMC .

«Le PSG continuera d’être grand»