Mercato - PSG : Mbappé a fait une promesse à Al-Khelaïfi

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve dans le même cas de figure qu'en 2022. Personne ne sait encore ce que l'international français a prévu de faire pour la suite de sa carrière. La star de 25 ans aurait malgré tout promis à Nasser Al-Khelaïfi de le tenir au courant une fois sa décision prise.

Kylian Mbappé se retrouve dans la même situation qu’il y a un an et demi. En 2022, son contrat expirait en juin. L’international français était alors vivement annoncé du côté du Real Madrid. Mais au dernier moment, le champion du monde 2018 a retourné sa veste et a prolongé au PSG. Cette saison, le même cas de figure se présente. Mais l’issue du scénario pourrait bien être différente.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé se déchire pour son futur club https://t.co/LHftRUYygf pic.twitter.com/WWyHfhEzd2 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Mbappé va trancher pour son avenir

Le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG expire en juin prochain. Le natif de Bondy a refusé de lever son option pour étendre son engagement jusqu’en 2025, instaurant ainsi le flou autour de son avenir. Personne ne sait encore ce que Kylian Mbappé fera pour la suite de sa carrière. Mais la direction parisienne devrait être rapidement tenue informée.

Nasser Al-Khelaïfi sera l'un des premiers informés