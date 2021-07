Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino en rajoute une couche sur sa prolongation !

Publié le 25 juillet 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il a prolongé son contrat au PSG pour une saison supplémentaire en fin de semaine, Mauricio Pochettino a une fois de plus confié sa joie face à la confiance que lui accorde l’écurie parisienne.

Annoncé comme souhaitant quitter le PSG il y a encore quelques semaines afin d’effectuer son retour à Tottenham, Mauricio Pochettino a finalement prolongé son contrat dans la capitale française. Lié jusqu’en juin 2022 à l’origine, le technicien argentin a rempilé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023. Une marque de confiance de la part du PSG malgré ses six premiers mois contrastés qui touche particulièrement Mauricio Pochettino, comme il l’a une nouvelle fois fait savoir en marge du match de préparation contre Orléans ce samedi.

« On espère être au niveau de ce qui est demandé dans ce club »