Mercato - PSG : Marquinhos concerné par un transfert surprise à l’étranger ?

Arrivé libre en 2023, Milan Škriniar quitte le PSG et s'engage avec Fenerbahçe. Les dirigeants parisiens, qui avaient imaginé remplacer le Slovaque et recruter une doublure pour Marquinhos dès cet hiver en ciblant un défenseur central droitier, ont finalement changé d'avis et attendront cet été. Si le mercato du PSG semble terminé, Luis Campos reste attentif à toutes les opportunités.

L'ancien défenseur de l'Inter Milan, Milan Škriniar, va quitter le PSG pour rejoindre Fenerbahçe. Le Slovaque s'est d'ailleurs affiché avec le maillot de Fenerbahçe dans un jet privé. Si la formule de l'opération reste inconnue, Fabrizio Romano évoque un transfert, tandis que Fabrice Hawkins (RMC Sport) parle d'un prêt. Quoi qu'il en soit, le défenseur ne sera plus parisien, et le PSG se retrouve avec seulement Marquinhos comme défenseur central droitier.

Un remplaçant en défense ?

Les dirigeants parisiens avaient pour objectif de recruter un défenseur capable de remplacer Milan Škriniar et d'épauler Marquinhos dès cet hiver, peut-on lire dans les colonnes de L'Équipe. Le board du PSG a même déjà exploré plusieurs pistes, notamment celle d'Illia Zabarnyi, le défenseur central ukrainien de Bournemouth.

Pas de nouveau défenseur central

Cependant, toujours d'après L'Équipe, le PSG a décidé de se rétracter et ne devrait pas recruter de défenseur central cet hiver, préférant attendre cet été. Mais cela ne signifie pas que le mercato du PSG est totalement bouclé. Luis Campos, directeur sportif du PSG, aurait confié qu'il reste attentif à toutes les opportunités de marché et qu'il pourrait encore renforcer l'attaque, en plus de l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia.