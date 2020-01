Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City prépare sa riposte pour Pep Guardiola !

Publié le 20 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que le PSG ambitionne de faire de Pep Guardiola son prochain entraîneur, Manchester City ne l'entend pas de cette oreille et pourrait prochainement dégainer une offre de prolongation à l'Espagnol.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 sport, les décideurs qataris du PSG songe de plus en plus en sérieusement à faire de Pep Guardiola le successeur de Thomas Tuchel. Conseillé par Xavi, actuel entraîneur d'Al-Sadd, l'état major parisien rêve d'attirer le technicien espagnol. Ce dernier assurait toutefois vouloir continuer sur le banc de Manchester City : « Je l’ai dit plusieurs fois, à moins que le club ne me vire, je vais rester à 100%. Même si ça se passe mal et que nous ne sommes pas en Ligue des champions, je ne partirai pas . »

City veut prolonger Guardiola