Mercato - PSG : Macron, Real Madrid… Mbappé s’est-il trompé cet été ?

Publié le 12 novembre 2022 à 08h00

La rédaction

Champion du monde tricolore, Kylian Mbappé a pris une grande décision à la dernière intersaison en faisant le choix de ne pas répondre favorablement aux sirènes du Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge. L’attaquant du PSG a justifié sa prolongation de contrat ces dernières heures alors qu’en parallèle, il est question d’un départ. Selon vous, Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé avait la possibilité de quitter le PSG et de se lancer un nouveau challenge au Real Madrid à la dernière intersaison tout en vivant son rêve. Cependant, le champion du monde tricolore a fait le choix de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain après avoir été convaincu par les discours des dirigeants du club de la capitale et notamment Emmanuel Macron.

Mbappé confirme les appels de Macron et justifie son choix de snober le Real Madrid

En effet, le Président de la République n’a pas lâché Kylian Mbappé en l’incitant à prolonger son contrat au PSG en raison de son importance pour « la France » comme l’attaquant du Paris Saint-Germain l’a fait savoir à l’occasion d’une entrevue accordée à Sports Illustrated . « Il y a eu quelques appels. C'était en décembre, janvier, février, mars… Il m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez ».

«A Paris, la page est totalement blanche»