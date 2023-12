Mercato - PSG : Luis Enrique prêt à plomber l’une de ses stars ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique est connu pour avoir une vision assez rigide du football. Cela a d’ailleurs rapidement posé un problème au Paris Saint-Germain puisque certains joueurs ne collaient pas forcément à ce style de jeu et c’est notamment le cas d’un Gianluigi Donnaruma pas au mieux depuis le début de la saison.

Voilà des années qu’un coach à poigne est réclamé au PSG et lors de l’intersaison, le Qatar a décidé de miser sur Luis Enrique. Un profil d’expérience, puisqu’il a dirigé par le passé le FC Barcelone de la dernière Ligue des Champions en 2015, mais également la sélection espagnole.

Mercato - PSG : Une offre dégainée pour Kylian Mbappé ! https://t.co/MnHORdfYPP pic.twitter.com/OExJEKCzZy — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Le PSG doit s’adapter à Luis Enrique

Tout n’est pourtant pas rose, puisque nombreux ont pointé du doigt sa vision très arrêté du football et ses tactiques pas toujours géniales. Car plus que s’adapter aux joueurs qu’il à sa disposition, Luis Enrique semble plutôt faire le contraire et imposer ses idées au PSG. Quitte à se créer des gros problèmes, comme avec Gianluigi Donnarumma. Car ce dernier n’est pas vraiment fait pour le football de Luis Enrique, qui réclame notamment un jeu au pied irréprochable à ses gardiens de but.

Donnarumma n’est plus intouchable

Cet atout est beaucoup plus l’affaire d’un Arnau Tenas ou même d’un Keylor Navas, respectivement numéro 3 et 2 au PSG. L’ancien du FC Barcelone a d’ailleurs su profiter à la perfection de l’expulsion de Donnarumma face au Havre (0-2), montrant ainsi toute l’étendue de son talent au pied. Il a certes retrouvé sa place de titulaire après ses deux matchs de suspension, mais désormais au PSG il semble y avoir une réelle possibilité de voir plus souvent une alternance dans les cages... ce qui pourrait grandement fragiliser la position de l’Italien !