Mercato - PSG : Luis Enrique fait un sacrifice à 170M€

Arnaud De Kanel

En quête d'un attaquant de pointe, le PSG n'a pas pu boucler les transferts d'Harry Kane et de Victor Osimhen et s'est donc rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs ont coûté 170M€ au total mais Luis Enrique compose désormais sans eux et les résultats lui donnent raison.

L'attaque du PSG a littéralement changé de visage. Avec les départs de Neymar et de Leo Messi, le club de la capitale se devait de recruter du lourd devant et les moyens ont été mis. Outre Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les ailes, le PSG a déboursé 170M€ pour sa doublette de numéro neuf, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et moins de six mois plus tard, ils n'entrent plus totalement dans les plans de jeu de Luis Enrique.



Mercato - PSG : Luis Enrique répond cash sur Mbappé ! https://t.co/1lyGsgLVTY pic.twitter.com/aFxCgfoWoE — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Le temps de jeu limité de Ramos et Kolo Muani

Les temps sont durs pour Gonçalo Ramos. Victime d'une grosse infection virale, le Portugais est affaibli et également en panne de confiance sur le terrain. Il n'a disputé qu'une seule minute sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. Selon L'Equipe , les dirigeants seraient même ouverts à un transfert de l'attaquant dès cet hiver. De son côté, Randal Kolo Muani a joué 118 minutes lors des cinq dernières sorties du PSG en Ligue 1 mais comme Ramos, il n'est pas entré en jeu contre Lens, match durant lequel l'attaque parisienne s'est montrée très convaincante. Luis Enrique a malgré tout préféré éteindre l'incendie en conférence de presse vendredi.

«Je suis très content des deux»