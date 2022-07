Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos passe au plan B après Skriniar

Publié le 21 juillet à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

La piste menant à Milan Skriniar ayant pris un sérieux coup de froid ces dernières heures, le PSG a décidé de se tourner vers d’autres profils pour se renforcer en défense cet été. Et une source interne du club de la capitale évoque d’ailleurs deux autres pistes activées par Luis Campos à cet effet.

Milan Skriniar (27 ans) et le PSG, c’est la fin ? À en croire les dernières tendances dégagées par la presse française et la presse italienne, le robuste défenseur central de l’Inter Milan ne débarquera pas au Parc des Princes, les positions financières entre le PSG et le club nerazzurro , qui en demande 70M€, étant trop éloignées sur ce dossier.

Luis Campos a d’autres pistes pour renforcer le PSG

Mais Luis Campos n’a pas pour autant abandonné l’idée de recruter un voir plusieurs éléments dans le secteur défensif du PSG, et conseiller sportif du club de la capitale a d’ailleurs d’autres profils dans le collimateur : « Nous menons trois dossiers de front pour le défenseur central », a expliqué une source du PSG mercredi dans les colonnes de L’EQUIPE, assurant donc que Milan Skriniar n’était pas le seul joueur courtisé en défense.

Transferts - PSG : Galtier confirme pour la prochaine recrue du mercato https://t.co/X8JfsRiJCG pic.twitter.com/Kpht5mlMLA — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Mukiele est le dossier le plus avancé