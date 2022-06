Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a repris un dossier chaud de Leonardo

Publié le 23 juin 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean semblait être l’un des objectifs de Leonardo, qui a finalement quitté son poste de directeur sportif. Mais Luis Campos semble également apprécier le profil de l’Italien, puisqu’en Italie on parle ce jeudi d’un possible échange avec Leandro Paredes, qui ne ferait plus partie des plans du PSG.

Le trio offensif du Paris Saint-Germain va-t-il rester le même ? Kylian Mbappé et Lionel Messi sont assurés d’être là, mais plusieurs médias parlent d’une envie de se séparer de Neymar, clairement décevant depuis quelques saisons. Quoi qu’il en soit, Luis Campos semble vouloir frapper un ou deux coups pour renforcer l’attaque du PSG et cela concernerait notamment Gianluca Scamacca de Sassuolo, mais également Moise Kean, qui pourrait même arranger un dossier chaud dans la capitale. La presse italienne annonce en effet que l’attaquant de la Juventus pourrait rentrer dans un échange avec Leandro Paredes, un joueur apprécié par Massimiliano Allegri et visiblement pas dans les plans de Campos au PSG.

Mercato - PSG : Campos passe à l'action pour le « nouveau Neymar » https://t.co/8XkYXNGu8d pic.twitter.com/a91w1xjDUC — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Le PSG travaille sur un retour de Kean, mais...