Mercato - PSG : L’offensive sur Sancho conditionnée par… Neymar ?

Publié le 27 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Alors que MU prépare une grande offensive sur l’ailier de Dortmund Jadon Sancho, Leonardo peut-il s’immiscer dans la lutte ? Réponse.

Dans son édition du jour, le tabloïd britannique The Mirror annonce que Manchester United programme une grande offensive en direction du Borussia Dortmund pour Jadon Sancho, avec un chèque de 130 millions d’euros à la clé.

Conditionné par Neymar…

Alors que le Paris Saint-Germain porte un œil attentif à la situation de Sancho, notamment depuis la Ligue des champions, peut-il entrer concrètement dans la course et affronter MU ? A priori non. En effet, tant que le PSG n’aura pas de lisibilité sur l’avenir de Neymar, il n’avancera pas ses pions sur un dossier comme celui-là, tant pour des raisons sportives que financières. A l’inverse, il est aussi possible d’en tirer une conclusion : si jamais le PSG transmet une offre XXL à Dortmund pour Sancho, alors cela signifie qu’il a probablement entériné en interne la vente de Neymar.