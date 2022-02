Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est attendu de pied ferme… en Argentine !

Publié le 11 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il appartient aujourd’hui au PSG et qu’il semble avoir encore quelques années devant lui au plus haut niveau, Lionel Messi a reçu un gros appel du pied pour un retour chez les Newell’s Old Boys.

Recruté libre par le PSG l’été dernier alors que le FC Barcelone n’était pas en mesure de lui proposer une prolongation de contrat, Lionel Messi (34 ans) se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Malgré tout, l’attaquant argentin est engagé jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes avec l’ambition de soulever une nouvelle Ligue des Champions cette fois avec la tunique du PSG… Mais retournera-t-il ensuite chez les Newell’s Old Boys, son club de cœur en Argentine ?

Messi est réclamé aux Newell’s par… Messi !