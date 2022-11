Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les jeux sont ouverts pour une opération à 150M€

Publié le 7 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Jude Bellingham serait susceptible de faire trembler le marché des transferts. Le PSG serait sur les rangs, mais la concurrence fait rage et les curseurs seraient au même niveau.

De par ses performances remarquables et remarquées avec le Borussia Dortmund cette saison, il n’a pas souffert du départ d’Erling Braut Haaland à Manchester City, Jude Bellingham (19 ans) semble être bien parti pour suivre les traces du Norvégien.

L’Angleterre s’arrache Jude Bellingham, le PSG en embuscade

À Manchester City ? D’après The Daily Mirror, Pep Guardiola serait emballé par l’idée d’accueillir l’Anglais pour se préparer à la vie sans Bernardo Silva et Ilkay Gündogan. Cependant, Liverpool se mettrait en travers de la route de City d’après Caught Offside pour la simple et bonne raison que Jude Bellingham serait une piste prioritaire des Reds . Antero Henrique aurait pris des renseignements sur Bellingham dans le cadre d’un transfert au PSG selon Média Foot.

Avantage Real Madrid pour Bellingham ? Pas vraiment