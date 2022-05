Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux problèmes avec une arrivée de Paul Pogba…

Publié le 5 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba serait déjà très attiré par la perspective d’une arrivée libre au PSG cet été. Mais deux éléments bien précis pourraient poser problème au club de la capitale…

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », confiait récemment Ralf Rangnick en conférence de presse, et l’entraîneur de Manchester United a donc confirmé pour la première fois publiquement que Paul Pogba s’en irait libre cet été. Le PSG est annoncé depuis un moment comme étant le grand favori dans ce dossier, et Pogba serait déjà très intéressé par la perspective d’une arrivée au Parc des Princes. Mais le PSG aurait tout de même quelques doutes…

Deux soucis en perspective avec Pogba ?

Comme l’a expliqué Le Parisien, deux éléments pourraient poser problème au PSG avec Paul Pogba. Déjà, avec les probables départs de Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Eric Junior Dina-Ebimbe, Kylian Mbappé et Abdou Diallo cet été, le PSG pourrait se retrouver en difficulté la saison prochaine pour sa liste d’inscriptions en Ligue des Champions puisqu’un quota de joueurs formés en France est demandé. Par ailleurs, Paul Pogba n'est pas épargné par les blessures ces derniers mois, ce qui provoquerait quelques réticences en interne au sein du PSG. Affaire à suivre…