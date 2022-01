Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler un nouveau départ !

Publié le 24 janvier 2022 à 16h45 par A.C.

En cette dernière semaine de mercato hivernal, Leonardo pourrait se séparer de plusieurs jeunes joueurs au Paris Saint-Germain.

Nous voilà quasiment à la fin du mois de janvier et seulement quatre joueurs ont quitté le Paris Saint-Germain, avec Rafinha, Sergio Rico, Kenny Nagera et Teddy Alloh. Trop peu, alors que Leonardo semblait déterminé à dégraisser l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino. La solution pourrait venir des jeunes, puisque les Mauro Icardi ou Leandro Paredes ne semblent pas vraiment être proches de la sortie et devraient rester au PSG au moins jusqu’à la fin de la saison. Plusieurs prêts potentiels pourraient ainsi se présenter, avec Samuel Noireau-Dauriat, Lenny Manisa ou encore Jordan Monteiro.

Dauriat vers la SPAL