Mercato - PSG : Leonardo tient le successeur de Thiago Silva !

Publié le 9 juin 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva pourrait quitter le PSG cet été. Et pour le remplacer, pas besoin de recruter selon José-Karl Pierre-Fanfan.

Parmi les dossiers chauds à gérer pour Leonardo, il y a ceux des joueurs en fin de contrat. Et ils sont plusieurs à être concernés. Si Thomas Meunier, Layvin Kurawa et Edinson Cavani sont plus que jamais sur le départ, le cas Thiago Silva n'est pas encore réglé. Son départ permettrait d'économiser un gros salaire, mais la perte sportive serait importante et son remplacement coûterait cher. Comme révélé par le10sport.com, ce ne sera pas Kalidou Koulibaly, trop cher. Et pour José-Karl Pierre-Fanfan, le successeur de Thiago Silva est tout trouvé : Marquinhos.

Marquinhos le successeur de Thiago Silva ?