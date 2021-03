Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tenu en échec pour Mbappé à cause… de Messi ?

Publié le 20 mars 2021 à 8h45 par Th.B.

Témoignant de multiples propositions de contrat de la part du PSG, Kylian Mbappé douterait et refuserait de prolonger à Paris en partie en raison de la potentielle venue de Lionel Messi. Explications.

Et si le Paris Saint-Germain venait à faire un coup double en prolongeant les contrats courant jusqu’en juin 2022 de Neymar et de Kylian Mbappé ? Vendredi, le10sport.com vous a souligné que le dossier Neymar se présente bien puisque les discussions avancent concrètement entre le Brésilien ainsi que ses représentants et le PSG. Un contrat liant le numéro 10 parisien au PSG jusqu’en 2026 serait en bonne voie. La donne est cependant bien différente pour Kylian Mbappé. Le10sport.com vous révélait que de son côté, Mbappé ne sait pas encore quelle décision prendre pour son avenir, rester au PSG pour évoluer aux côtés de Neymar ou se lancer un nouveau challenge ailleurs. Mais là ne résiderait pas l’unique raison.

Mbappé, pas emballé par une prolongation à cause de Messi ?