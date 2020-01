Mercato - PSG : Leonardo tente un coup XXL avec Christian Eriksen !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat à l'issue de la saison avec Tottenham, Christian Eriksen aurait reçu une belle proposition en provenance du Paris Saint-Germain.

Depuis ce mercredi, Christian Eriksen peut négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. En effet, l'international danois n'a toujours pas prolongé son contrat avec Tottenham malgré l'arrivée de José Mourinho. Le Special One a affirmé à plusieurs reprises qu'il souhaitait conserver son milieu de terrain, mais ce dernier semble décidé à changer d'air dans les prochains mois. Le PSG, le Real Madrid, Manchester United ou encore l'Inter Milan seraient sur les rangs, et Leonardo aurait déjà dégainé une grosse offre pour Christian Eriksen.

Selon les informations de Nicolò Schira, Leonardo est passé à l'action pour Christian Eriksen. Le journaliste italien a révélé ce mercredi soir sur son compte Twitter que le directeur sportif du PSG avait d'ores et déjà proposé un contrat de cinq années au milieu de terrain avec un salaire annuel de 12M€ par an, bonus inclus. Si le PSG n'est pas seul dans ce dossier, Leonardo aurait tout de même proposé la meilleure offre à Christian Eriksen jusqu'à maintenant, reste à voir si cela sera suffisant pour convaincre le joueur de 27 ans.

