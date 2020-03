Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo raflerait la mise pour Willian, à une condition…

Publié le 14 mars 2020 à 16h45 par Th.B.

Le PSG aurait de fortes chances d’accueillir Willian à l’intersaison. Pour que Leonardo arrive à ses fins avec l’ailier en fin de contrat avec Chelsea, Arsenal devrait ne pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Explications.

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, Willian ne devrait pas prolonger son engagement avec les Blues . Pour ESPN Brazil , l’ailier du club londonien a révélé que les discussions étaient dans une impasse, les deux parties ne parvenant pas à trouver un accord sur la durée du contrat. Le PSG aurait donc une belle carte à jouer avec le Brésilien, alors que Leonardo le surveille en marge d’une potentielle arrivée au PSG, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 mars dernier. Mais on vous dévoilait qu’Arsenal était sur les rangs.

Arsenal ne pourrait recruter Willian que si le club se qualifiait pour la Ligue des champions !