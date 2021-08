Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, prolongation… Les vérités sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 14 août 2021 à 8h23

Alors qu’il était stipulé dans la presse que les relations entre Leonardo et le clan Kylian Mbappé s’étaient entachées, la vérité serait tout autre lorsque l’attaquant du PSG continuerait de faire traîner les choses… Explications.

Et si l’avenir de Kylian Mbappé ne se réglait toujours pas dans les prochains jours ? À en croire les informations divulguées par différents médias au tout début du mois de juillet comme RTL par exemple, le dialogue aurait été rompu entre l’attaquant du PSG qui refusait alors de poursuivre les négociations pour prolonger son contrat et Leonardo. Néanmoins, et alors que ce serait le président Nasser Al-Khelaïfi qui aurait repris le flambeau, la situation ne serait pas aussi critique entre le directeur sportif du PSG et le champion du monde tricolore bien que les discussions s’éternisent et que les piques envoyés par Al-Khelaïfi dans la presse se multiplient.

Le discours passerait toujours avec Leonardo, pas d’avancée concrète pour une prolongation