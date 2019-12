Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dans une position idéal pour sa priorité hivernale ?

Publié le 22 décembre 2019 à 20h45 par B.C.

Alors que Leonardo compterait enrôler Emre Can cet hiver, l'international allemand aurait réaffirmé à sa direction ses envies d'ailleurs.

Au PSG, un dossier semble faire l'unanimité. En effet, Leonardo et Thomas Tuchel seraient prêts à accueillir Emre Can en janvier. Si le directeur sportif parisien travaillerait actuellement sur la formule permettant de le récupérer, le coach allemand aurait de son côté eu des contacts directs avec Emre Can selon les dernières informations de Tuttosport. Un geste qui pourrait s'avérer décisif dans les prochaines semaines, d'autant que le joueur de 25 ans aurait déjà tranché pour son avenir.

Emre Can persiste pour quitter la Juventus