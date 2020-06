Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo annonce une énorme coup de balai !

Publié le 14 juin 2020 à 2h00 par A.M.

Sorti du silence afin concernant le mercato, Leonardo a confirmé une énorme vague de départs à venir pour les cinq joueurs en fin de contrat ne seront pas conervés.

« L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. J'avoue que c'est un peu l'inconnu. Sergio Rico, par exemple, son prêt s'arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien pour ces matches . » Leonardo l'a officialisé, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting ne seront pas conservés cet été alors que le contrat arrivait à échéance le 30 juin. Et le directeur sportif du PSG a également assuré que le même sort était réservé à Edinson Cavani et Thiago Silva. Le début d'un énorme dégraissage.

