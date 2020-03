Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris un cap surprenant pour l’été prochain !

Publié le 20 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble chercher un nouveau gardien pour l’été prochain, cet objectif de recrutement a de quoi surprendre. Explications.

Gianluigi Donnarumma (Milan AC), André Onana (Ajax Amstersam), Dean Henderson (Manchester United)…Le PSG multiplierait les pistes au poste de gardien de but depuis maintenant plusieurs mois, et cocherait donc des noms de prestige à cet effet. Un choix de recrutement qui s’avère surprenant à plus d’un titre de la part de Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Pourquoi un nouveau gardien au PSG ?

En effet, alors qu’il vit sa première saison dans les buts du PSG, Keylor Navas semble pourtant apporter une entière satisfaction dans ses performances, et Leonardo pourrait inexorablement le mettre en position délicate s’il recrutait un concurrent direct l’été prochain. Par ailleurs, le PSG semble avoir bien d’autres priorités de dépense (un buteur, des latéraux, un numéro 6…) que celle d’un gardien de renom pour le prochain mercato.