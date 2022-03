Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger pour le retour de Nkunku ?

Publié le 5 mars 2022 à 22h45 par P.L.

En quête de renfort sur le plan offensif, le PSG serait intéressé par Christopher Nkunku. Toutefois, Leonardo va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier.

Cette saison, Christopher Nkunku est certainement l’homme fort du RB Leipzig. Étincelant, le joueur de 24 ans a trouvé le chemin des filets à 25 reprises tout en délivrant 13 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues jusqu’à présent. De ce fait, Christopher Nkunku a attiré les convoitises de nombreux clubs, dont le PSG. En quête de renfort sur le plan offensif en vue de la saison prochaine, le club de la capitale considérerait son ancien milieu de terrain comme une bonne option. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur le dossier.

Manchester United et la Juventus à l'affût