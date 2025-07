Mercato - PSG : Le transfert surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma se trouve actuellement à un an de la fin de son contrat et n'a toujours pas prolongé. Le gardien italien de 26 ans a refusé les offres pour le moment et il pourrait quitter le club de la capitale cet été. Pour Guillaume Warmuz, ancien portier du RC Lens notamment, ce serait surprenant de le voir partir alors qu'il a montré de belles qualités pour aider le PSG à remporter la première Ligue des champions de son histoire.

Souvent critiqué pour son manque de régularité et ses performances pas toujours convaincantes, Gianluigi Donnarumma a réussi à se dépasser lors de grandes soirées de Ligue des champions lors du parcours incroyable du PSG. Le portier italien de 26 ans reste un joueur de grand talent mais son départ cet été est loin d'être exclu. Pour Guillaume Warmuz, ce serait une erreur de le laisser partir.

« Ça me surprend qu’il puisse s’en aller » Invité à s'exprimer dans le podcast Intégrale Sport de RMC, Guillaume Warmuz, gardien de but dans les années 1990 et 2000 et reconverti entraîneur, a du mal à comprendre pourquoi Gianluigi Donnarumma devrait être transféré alors que le PSG vient de remporter la Ligue des champions avec son aide. « Ça me surprend qu’il puisse s’en aller. Il y a une incohérence de mon point de vue mais je ne suis pas dans les coulisses. Quand on a gagné la Ligue des champions, on peut asseoir son histoire de façon incroyable dans la durée. Le plus dur a été fait pour lui avec cette régularité. Mais c’est une curiosité s’il part en étant transféré... » affirme-t-il.