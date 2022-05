Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert est acté pour ce défenseur de Pochettino !

Publié le 27 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Cet été, de nombreux départs sont attendus au PSG. Et parmi les joueurs qui devraient faire leurs valises on devrait retrouver Thilo Kehrer.

La prolongation de Kylian Mbappé étant maintenant actée, le PSG peut construire autour du Français. Avec la future arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif, cela va énormément bouger au sein de l’effectif, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Plusieurs indésirables sont en effet poussés vers la sortie afin de faire de la place. La liste des partants serait ainsi très longue au PSG et après 4 saisons au Parc des Princes, Thilo Kehrer devrait visiblement s’en aller.

Départ confirmé ?

Entre Thilo Kehrer et le PSG, on se dirigerait tout droit vers une séparation cet été. C’est en tout cas ce qu’on annonce en Allemagne. En effet, selon les informations de Sport1 , le club de la capitale voudrait se séparer de Kehrer et le défenseur voudrait lui aussi s’en aller. Le joueur du PSG vient d’ailleurs de changer d’agent, qui serait déjà au travail pour lui trouver un point de chute.