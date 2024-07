Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé disponible à 90M€ ?

Thomas Bourseau

Le remplaçant de Kylian Mbappé n’est toujours pas déniché par le PSG. Et ce, malgré les diverses options étudiées par le champion de France selon la presse nationale et étrangère. Julian Alvarez ferait partie des possibilités pour l’après-Mbappé. Et ce n’est pas Pep Guardiola qui lui fermerait la porte à un départ, l’éventualité qu’il aimerait voir prendre vie.

Kylian Mbappé a officiellement divorcé du PSG le 3 juin dernier. Après un mariage de sept saisons, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’est lancé un nouveau challenge au Real Madrid, le club de ses rêves selon son témoignage sur son compte Instagram. Pour le Paris Saint-Germain, la difficulté est de lui trouver un successeur. Car en effet, deux mois après son départ, le PSG n’a toujours pas bouclé la succession de Kylian Mbappé.

Pep Guardiola ouvre la porte à un transfert à 90M€ ?

Et ce n’est pas faute d’avoir plusieurs pistes qui circulent dans la presse. Jadon Sancho ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont dans les petits papiers du comité directeur du PSG. Toutefois, aucun dossier ne semble avoir concrètement avancé. Quid de Julian Alvarez ? Le Paris Saint-Germain n’est pas en passe de parvenir à ses fins avec l’international argentin. The Athletic confie cependant que Manchester City aurait fixé son prix à 70M€ avec 20M€ de bonus. D’ailleurs, en conférence de presse, Pep Guardiola n’a pas fermé la porte à un ou deux départs cet été. « Pas d'incertitude. Nous sommes certains. Peut-être un joueur ou un joueur et demi, mais le reste restera ». Le média britannique affirme que Alvarez est concerné par la déclaration de l’entraîneur de Manchester City.

L’Atletico de Madrid dit non à Manchester City pour Julian Alvarez ?

D’après The Athletic, Julian Alvarez et sa famille aimeraient connaître un climat plus chaud qu’à Manchester. Selon le média, le joueur aimerait également disposer d’un temps de jeu plus important au vu de son rôle de doublure d’Erling Braut Haaland. L’Atletico de Madrid serait son principal prétendant sur le marché des transferts. Toutefois, le club rojiblanco refuserait catégoriquement de s’aligner sur les demandes de Manchester City. La chance du PSG ?