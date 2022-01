Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est déjà écrit pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 5 janvier 2022 à 19h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé fait toujours l'objet des convoitises du Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène se montrerait assez confiant pour l'avenir du joueur de 23 ans, bien que rien ne serait encore signé.

L’été dernier, le Real Madrid était tout proche de s’attacher les services de Kylian Mbappé. Mais finalement, le PSG a refusé l’offre madrilène et a décidé de conserver sa star malgré sa situation contractuelle. Désormais, le club de la capitale se retrouve exposé au risque de voir l’attaquant de 23 ans partir libre à l’issue de la saison, son contrat expirant en juin prochain. De son côté, le Real Madrid serait toujours intéressé par l’international tricolore, qu’il considère comme sa grande priorité du prochain mercato estival. D’ailleurs, les Merengue continueraient de pousser pour l'avenir de Kylian Mbappé et seraient assez confiants.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Kylian Mbappé ne s'engage avec le Real Madrid