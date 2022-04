Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare son offensive pour Mohamed Salah !

Publié le 10 avril 2022 à 15h10 par A.C.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, Mohamed Salah suscite énormément de convoitises et les propriétaires du PSG semblent déterminés à tenter leur chance.

Une page pourrait se tourner à Liverpool à la fin de la saison. Les jeunes stars comme Luis Diaz et Diogo Jota commencent à prendre le pouvoir et certains vétérans pourraient ainsi tirer leur révérence. La presse anglaise parle notamment de Mohamed Salah, qui semble notamment intéresser le Paris Saint-Germain ainsi que le FC Barcelone et qui a récemment entretenu le flou autour de son avenir. « Suis-je convaincu que je vais prolonger mon contrat à Liverpool ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais » a expliqué l’Égyptien. « Je me concentre uniquement sur l'équipe. C'est la chose la plus importante pour moi. Mon seul objectif est de gagner des trophées. Et je donne tout ce que je peux pour le club ». Les Reds négocieraient actuellement avec l’entourage de Salah, mais plus le temps passe et plus certains clubs se disent qu’un transfert est possible... comme le PSG.

Le PSG est là pour Mohamed Salah