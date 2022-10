Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar fait-il une erreur avec la prolongation de Messi ?

Publié le 4 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi aura bientôt un choix à faire pour la suite de sa carrière. Si le FC Barcelone serait attentif à la situation de l’international argentin, le club de la capitale voudrait pour sa part conserver son numéro 30. Une idée judicieuse de la part des dirigeants parisiens ?

Cette saison, Lionel Messi parvient à s’illustrer avec le PSG. Une situation radicalement différente à celle vécue par l’Argentin l’année dernière, lui qui découvrait un nouvel environnement après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière , a reconnu Messi dans un entretien accordé à TUDN il y a quelques jours. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. » Lionel Messi totalise jusqu’à maintenant 7 buts et 8 passes décisives en 12 rencontres disputées, de quoi donner des idées au PSG.

« J'ai demandé à Messi s'il voulait rester »

Alors que le bail de Lionel Messi court jusqu’en juin 2023, le PSG semble déjà avoir tranché pour son avenir. Interrogé par RMC il y a quelques jours, Luis Campos a fait savoir qu’il désirait allonger le contrat du septuple Ballon d’Or : « J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo. » Selon Le Parisien , il semblerait que Lionel Messi ne soit pas totalement fermé à cette éventualité alors qu’il retrouve le sourire du côté du Parc des Princes.

Laisser partir Messi ?